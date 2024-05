Xóchitl Gálvez: a los hombres también les irá bien conmigo como presidenta

En el cierre de su campaña en Zinacantán, Chiapas, la candidata le dijo a los hombres que no se espanten de que llegue una mujer a la presidencia de la República y mencionó que ella llegará para servir y no servirse.

"No se espanten señores. Las mujeres vamos a llegar al poder para ayudar a sus familias. Las mujeres vamos a llegar al poder para servir, no para servirnos. Voy a ser presidenta para escuchar, jamás para insultar, Voy a ser presidenta para unir, jamás para dividir, un pueblo dividido no sale adelante", mencionó.

La candidata de la oposición, quien estuvo acompañada por dirigentes del PRI y del PRD, aseguró que ella será la presidenta que regresará la paz al estado y aseguró que se le acabará “la fiesta” a los criminales.

"Se les acabó a los criminales, se les acabó la fiesta; los criminales se van a ir a la cárcel, se los garantizo. Voy a cuidar de sus hijas, voy a cuidar de sus hijos, voy a cuidar de sus familias. Créanme", sostuvo.

La contendiente de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló al candidato a senador Luis Armando Melgar de no impulsar recursos para programas sociales, como las estancias infantiles cuando era diputado.

"Créanme ¿qué dejó Morena? Ese señor que está ahí, ese tal Melgar, ese era de la Comisión de Presupuesto y le quitó el dinero al campo, le quitó el dinero a la salud, les quitó el dinero a las estancias infantiles, le quitó el dinero a las escuelas de tiempo completo", mencionó.