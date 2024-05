Gálvez y Taboada unen fuerzas en Iztapalapa, el bastión morenista

Al cerrar campaña en Iztapalapa, Tabaoda prometió regresar después del 2 de junio como jefe de Gobierno a la demarcación considerada bastión de Morena en la Ciudad. "La primera alcaldía que voy a visitar como jefe de Gobierno va a ser Iztapalapa, aquí vamos a festejar", afirmó.

En un mitin a un costado de la Utopía Meyehualco, el aspirante a gobernar la capital se presentó junto a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y a la candidata por la alcaldía, Karen Quiroga Anguiano.

"Esas Utopías para lo único que sirvieron fue para llenarle los bolsillos a René Bejarano", criticó el panista sobre el programa insignia de su rival, la morenista Clara Brugada.

Taboada firmó compromisos como duplicar el presupuesto para seguridad e infraestructura de agua en esta alcaldía. "El agua que no les han dado en Iztapalapa en 27 años se las vamos a dar en el próximo Gobierno de la ciudad. No va a ser a través de las pipas, yo quiero que todos abran la llave y salga agua limpia y suficiente en sus casas", sostuvo el candidato.

Por su parte Xóchitl Gálvez ofreció blindar la Ciudad de México e Iztapalapa. "Vamos a blindar juntos a Iztapalapa y a toda la Ciudad de México para que se convierta en uno de los estados más seguros del país", dijo.

"Nos quedó chico el Zócalo"

La aspirante presidencial destacó la convocatoria de la manifestación de la Marea Rosa, que aseguró estuvo llena de simpatizantes no sólo en la plaza sino las principales calles del Centro Histórico como 20 de Noviembre, 5 de Mayo y Pino Suárez. "Nos quedó chico el Zócalo", sentenció.

Gálvez también lanzó una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el asesinato de Dante Emiliano, el menor que murió en Tabasco por tres disparos.

"La muerte de Emilio en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido; Emiliano murió diciendo 'no me quiero morir'. No señor presidente, es su responsabilidad, usted dejó crecer a la delincuencia, usted le dio abrazos a los delincuentes, usted fue a abrazar a la mamá del Chapo. (...) Usted le ha entregado este país a los criminales", sostuvo.