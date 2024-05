Tercer debate, los presidenciables difieren en datos de seguridad

De acuerdo con el SESNSP, cuando Sheinbaum tomó la Jefatura de Gobierno de la capital del país en 2018 se registraron 1,597 homicidios dolosos, y el 2023, cuando dejó el cargo para buscar la candidatura presidencial, fueron 873, lo que representa una reducción de 46%.

La exjefa de Gobierno también aseguró que en el gobierno de López Obrador se ha logrado una disminución de 74% en secuestros. Sin embargo, Francisco Rivas explica que parte de la presunta reducción se debe a que no registran los delitos.

“Es falso que bajaron los secuestros en un 70%, los secuestros aparentemente tienen una reducción pero es porque no los están registrando simple y sencillamente en tema de secuestro a migrantes es espantoso el subregistro que está ocurriendo. Pensemos simple y sencillamente en lo que pasó este año en Culiacán, Sinaloa, lo que pasó en Sonora con secuestros masivos no están en las estadísticas oficiales. El año pasado en el Observatorio tenemos detectado por lo menos 700 víctimas no registradas. Claro que bajaron los secuestros porque no los están registrando”, alertó.

El candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que es una falta de respeto hablar de “resultados” en materia de seguridad cuando en el país han muerto 400,000 personas en los últimos 15 años.

De acuerdo con el INEGI, entre 2007 y 2023, en México se registraron 421,192 homicidios, por lo que la cifra del candidato se quedó ligeramente corta.

