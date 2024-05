"México va requetebien", dice AMLO tras movilización de la marea rosa y debate

López Obrador aseguró que México es un país de libertades plenas, una democracia auténtica y no simulada, donde la libertad de expresión y de manifestación se garantiza como nunca había sido, aunque criticó que los insultos hacia el presidente de México por parte de ese movimiento era algo que antes no sucedía.

"Estamos muy bien, y ya falta poco y los ciudadanos de manera libre van a decidir sobre el destino del país y el destino de nuestro pueblo. Entonces bien, vamos bastante bien", apuntó.

"Agradecerle a todos los que simpatizan con nosotros y a los que no simpatizan, porque no pasan de insultos y difamaciones, pero no se han dado cuenta que todo eso les afecta políticamente hablando porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente, como está el pueblo de México pues pierden credibilidad y caen en el ridículo", agregó.