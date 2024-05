Janecarlo Lozano: “El proyecto no es la alcaldía, es la transformación del país"

¿Su postulación como candidato causó un desencuentro con el grupo morenista gobernante de Francisco Chíguil?

Pues como en todos lados, están los que creen que la silla es suya, hoy la silla no es de nadie, es como si yo quisiera traer mi curul a mi casa cuando termine mi diputación, esa silla no es nuestra, es un cargo, es prestado y hoy estamos aquí para cumplir. Los mecanismos y la regla fue establecida para todos, fue la encuesta, la gané no solo la gané, la arrollamos más del 50% y hoy eso me tiene aquí

Si hay alguien descontento, pues cree que los cargos son de ellos y que creen que pueden heredarlos, en Morena no es así. Janecarlo Lozano, candidato a alcalde de Gustavo A. Madero

¿Sería como una vuelta a la página?

Yo desde el día uno, yo invito a todos, hoy estamos caminando con todos los candidatos, con todos los grupos políticos, con todos los equipos, Esperemos que ya ya todos lo hayan superado. El proyecto no es la alcaldía, el proyecto es la transformación del país, es Claudia Sheinbaum, es el proyecto con el legado del presidente y en ese estamos.

¿Cuál fue el motivo por el que declinó la invitación a participar en el debate de IECM?

Yo la verdad es que ir a perder el tiempo en un programa donde ya está condicionado ¿Qué puedes hablar? ¿De qué no puedes hablar? Es difícil y además, la campaña esta es en las calles, la campaña esta es aquí abajo. Creo que yo me debo a los vecinos y a los ciudadanos y ahí es donde voy a estar.

A usted se le acusa de ser agresor y deudor alimentario… ¿de dónde y de quién vienen esas acusaciones?

Que presenten las pruebas, es infundado, no soy deudor alimentario, yo a mis hijos ahí están, además hay un portal público de los deudores alimentarios, es parte de la guerra sucia, de las campañas. Yo no iré a enfrentar la guerra sucia con más odio, no tengo que salir a responderles una bola de tarugadas y estupideces que salen a decir, no voy a exponer lo más preciado que tengo que es mi familia.

Mientras su campaña (de sus oponentes) no es de propuestas, ellos creen que están en los tiempos todavía donde la gente se deja engañar. Tengo el 70% de conocimiento en Gustavo A. Madero mientras las candidatas opositoras tienen un 3% de conocimiento, ahí está la diferencia, que se pongan a chambear. Yo no tengo una sola carpeta de investigación abierta en mi contra y los reto a comprobar.

Para eso tenemos este cuerpo de impartición de justicia Y son los que tienen que determinar, ni yo conozco esas personas que dicen que han denunciado, ni me he cruzado con ellas en mi vida, ni absolutamente ninguna de esas denuncias. El que acusa tiene que demostrar.