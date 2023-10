Congreso de la CDMX aprueba licencia de Francisco Chíguil; va a apoyar a Brugada

El documento fue dirigido a la diputada Gabriela Salido, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México quien puso la solicitud de licencia a consideración del pleno y los legisladores la aprobaron por mayoría de votos.

✅ En votación económica, el Pleno del Congreso aprobó la licencia temporal de @fchiguil, titular de @TuAlcaldiaGAM. pic.twitter.com/RzKtpjl1Ah — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 10, 2023

En el oficio, Francisco Chíguil aseguró que su solicitud de licencia se sustenta en el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México y el 65 de la Ley Orgánica de las Alcaldías.

“Por así convenir a mis intereses, comunico a esta soberanía de mi ausencia durante el periodo comprendido del siete al veinte de octubre de dos mil veintitrés”, se lee en el documento.

Aunque no expuso el motivo real de su solicitud, el propio Chíguil explicó en un acto público el pasado 7 de octubre durante una asamblea informativa encabezada por Clara Brugada que la separación al cargo por el que fue reelecto en 2021, así como al Consejo de Morena, era porque participaría activamente en el proceso interno de su partido rumbo a las elecciones de 2024.

Francisco Chíguil, anunció que solicitó licencia como alcalde de Gustavo A. Madero y como presidente del Consejo de Morena en CDMX para apoyar de lleno a Clara Brugada.



Video: @David_SantiagoH pic.twitter.com/yklXR1xLvo — Expansión Política (@ExpPolitica) October 7, 2023

“Solicito licencia al en congruencia a mi pensamiento, porque no es compatible, porque no puedo ser juez y parte y yo he tomado partido por la compañera Clara Brugada”, dijo en la explanada de la alcaldía Gustavo A.Madero.