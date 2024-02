Beatriz Rojas: "Morena nos golpeó políticamente a los que apoyamos a Brugada"

En entrevista para Expansión Política, la legisladora federal morenista, exdiputada capitalina y exlideresa del PRD en Gustavo A. Madero acusó a la dirigencia partidista de generar un ambiente de división entre quienes apoyaron la candidatura de Clara Brugada y quienes impulsaron a Omar García Harfuch a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

“Muchos no fuimos encuestados y cuando vimos cómo vino todo en la designación de candidaturas, nos dimos cuenta que todos los que apoyamos a Clara (Brugada) perdimos encuestas para las alcaldías frente a los que apoyaron a Omar García Harfuch”, aseguró.

El “jaloneo” por la GAM

Con 1.1 millones de habitantes, la alcaldía Gustavo A. Madero es la segunda demarcación más grande y poblada de la Ciudad de México, por tanto, significa un territorio clave para las elecciones del 2 de junio.

En la contienda interna del partido Morena para la alcaldía Gustavo A. Madero, varios actores políticos, levantaron la mano para competir por la candidatura.

Entre ellos el senador César Cravioto, un cuadro político cercano al jefe de gobierno, Martí Batres, y quien fuera designado como vocero de la aspirante a la jefatura de gobierno, Clara Brugada en la precampaña. También Yuriri Ayala, diputada capitalina por Gustavo A. Madero, y la mimsa diputada federal Beatriz Rojas.

Sin embargo, el pasado jueves 15 de febrero, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez anunció la designación del diputado local Janecarlo Lozano.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, nuestro compañero @yancolozano nos representará en Gustavo A. Madero.



Gracias a la convicción y compromiso con la Transformación de las y los compañeros que participaron en este proceso. ¡Estamos unidos y listos para lo que viene! pic.twitter.com/4vi6otj9tz — Sebastián Ramírez Mendoza (@Sebas_RM) February 15, 2024

Durante el proceso interno del partido Morena para la designación de la candidatura a la jefatura de gobierno, Janecarlo Lozano impulsó al exjefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a través de la organización política SUMA por la democracia.

En este contexto, Beatriz Rojas criticó que la candidatura haya sido asignada a un diputado que llegó a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México como plurinominal por la alianza PAN, PRI y PRD y al momento de tomar posesión renunció a la bancada del Sol Azteca y se sumó a Morena.

“Me preocupa que un personaje de no muy buena reputación que apenas ingresó al partido, me hayan dicho que ganó la encuesta, cuando varios tenemos años trabajando el territorio, me preocupa que tenga antecedentes de violencia contra las mujeres, tiene denuncias que pidió dinero a empresarios, entonces ¿Qué pasa con los principios de Morena?, definitivamente la alcaldía si se pone en riesgo en la elección”, recriminó.