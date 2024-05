Acusaciones suben de tono en el segundo debate de candidatos en Veracruz

En este segundo debate la referencia al ex gobernador panista , Miguel Ángel Yunes Linares y su familia salió a relucir nuevamente, Nahle lo llamó “el clan y la mafia de los Yunes” y aseguró: “La mafia de los Yunes no me va a doblegar”. Mientras que el candidato Polo Deschamps exhibió una fotografía de la familia donde denunció que todos van en la boleta electoral.

Incluso el candidato de Movimiento Ciudadano dijo: “Sí existe el Clan Yunes y se han dedicado todas las campañas a golpear a opositores políticos. Hace algunos meses se acercaron conmigo también para golpear a Rocío Nahle, esa es la realidad”.

Mientras que el candidato José Yunes, se defendió diciendo que "en Veracruz el único clan criminal es el que encabeza la candidata de Zacatecas y que tiene que ver con la forma como se aprovecha los espacios públicos para sacar beneficio personal”.

Respecto a los desaparecidos y los feminicidios

Los candidatos fueron cuestionados sobre el tema de las madres de desaparecidos, los feminicidios y políticas en favor de los periodistas.

En el tema de las madres de personas desaparecidas, la candidata de la coalición de Morena dijo que se reunirá con ellas después del 2 de junio, cuando sea gobernadora para no politizar el tema: “A mi no me gusta politizar, después de que gane, será una de las primera reuniones, me voy a reunir con los colectivos, ahora no es momento”.

Por su parte, el candidato del frente opositor dijo que las familias de desaparecidos han sido engañadas y defraudadas por este gobierno: “ En el próximo gobierno se pondrá toda su fuerza para acompañarlas con mucha solidaridad y respeto y detener las desapariciones y la violencia en todas sus formas”.

A la pregunta concreta del periodista moderador Javier Solorzano si ya tenían un nombre para el próximo secretario de educación, Nahle dijo que sí, pero no dio un nombre, mientras que Yunes Linares dijo que a quien designe tendrá el apoyo del magisterio. El candidato de Movimiento Ciudadano no respondió el tema.