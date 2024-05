Aumentan protección a Gálvez en Tamaulipas; ella asegura que le desagrada

En su visita en Tamaulipas, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, tuvo un aumento en su seguridad, pues fue escoltada por unidades del Ejército ante los altos índices de violencia en la entidad, a lo que la candidata señaló que le desagrada tener tanta protección.

“Pues me desagrada tener tanta seguridad. Lo he dicho una y otra vez, no es una decisión que yo tomo. Me parece que es similar a la que tuvo (Claudia) Sheinbaum, pero eso habla de lo que está pasando en Tamaulipas”, declaró.