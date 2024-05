Gastos presentados por candidatos a la presidencia muestran disparidades

Juan José Tena, experto en temas electorales y en transparencia, explica que en el caso del Informe de la Biblioteca de anuncios de Meta, esta base de datos no es equivalente a los anuncios registrados a la cantidad gastada, pues dijo que la diferencia radica en qué publicaciones se pautan.

“Publicar algo en redes sociales no genera gasto en sí mismo. Lo que se toma como gasto para efectos de fiscalización, es el pago de pautaje, el pago de que aparezca como publicidad. Puede ser que una candidata tenga muchos videos o fotografías en sus redes sociales, pero no todo los pautó. Entonces, no hay una correlación directa entre número de publicaciones y el gasto", dijo en entrevista.

El también director del proyecto Ciudadanía Activa y Rendición de Cuentas en el Tecnológico de Monterrey detalla que puede ser que los candidatos no pauten todas sus publicaciones o que las asignen con pocos recursos, “pues cada uno determina cuánto le destina a éstos”.

En sus eventos, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ha hablado de sus gastos de campaña; ha señalado que ella está “muy por debajo” del tope de 660 millones de pesos al compararse con Claudia Sheinbaum.

“Mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero. Yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro. Aquí no va a haber que me multen”, declaró apenas este 9 de mayo al aludir a su contrincante de Morena, a quien la acusa de ocultar sus bienes inmuebles.