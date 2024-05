Morena exige sumar a gastos de Xóchitl Gálvez marchas rosas de 2023 y 2024

Delgado indicó que la Coalición Fuerza y Corazón por México y sus integrantes “ya reconocieron que son ellos los de la marcha”, por lo que todas las que ha habido deben cargarse a sus gastos. “No puede dejar a consideración de la candidata si es un acto de campaña o no”, advirtió.

“Yo no estoy de acuerdo con la presidenta del INE (Guadalupe Taddei) que dice que si Xóchitl lo pone en su agenda se lo va a contabilizar. Perdón, pero todos los días a Morena lo están persiguiendo, diciendo que hay actos que no reportamos en la agenda. Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país, en el Zócalo de la ciudad, no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo porque no es ciudadano”, reclamó.

En rueda de prensa, Delgado se burló de la concentración que se realizará el domingo 19 de mayo. Debería tener como lemas “´Yo marcho por la corrupción y por mis contratos, por mis departamentos, Alito no se toca y yo defiendo a Markito´”, señaló.

Por eso pidió a la gente de buena voluntad que acudió en el pasado, informarse de que esa marcha será “para defender al Revolucionario Institucional (PRI) y a Acción Nacional (PAN)”.

En la rueda de prensa Delgado anunció que ayer presentó una queja para tirar la candidatura de Mauricio Vila, gobernador de Yucatán con licencia, quien busca ser senador, pues no presentó su licencia a tiempo.

Los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecen que “no dejas nunca de tener el cargo para el que fuiste electo”.

“Por eso Cuauhtémoc Blanco (gobernador de Morelos con licencia) se ha abstenido de hacer actos de campaña, porque de hacerlo estaría violando la ley porque es un gobernador electo con licencia”.

En cambio Vila “se hizo el que la virgen le habla y no renunció antes del inicio de la campaña. Durante casi un mes fue candidato y gobernador al mismo tiempo lo que lo hace inelegible”.