La candidata Karen Quiroga denuncia agresión de la Policía de la CDMX en su casa

Líderes partidistas y políticos condenan la agresión.

En redes sociales, los líderes del PAN, Marko Cortés; Alejandro Moreno, del PRI, y Jesus Zambrano, del PRD, condenaron los hechos registrados la noche del martes en el domicilio de la candidata Karen Quiroga en Iztapalapa

El gobierno morenista de @martibatres usa a la policía para persecución política y amedrentar opositores. Condeno el acto de intimidación en contra de @KarenQuirogaAn, nuestra candidata a la alcaldía de Iztapalapa.



Les guste o no, en CDMX #ElCambioViene. — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 8, 2024

Los tres presidentes nacionales partidistas criticaron el actuar de autoridades de seguridad y responsabilizaron al jefe de gobierno, Martí Batres, de querer intimidar a la oposición en la demarcación.

Candidata ya había solicitado seguridad

Desde el lunes 6 de mayo, Karen Quiroga denunció que,por violencia de género, ocurrida por parte de autoridades de la Central de Abasto y de la alcaldía Iztapalapa, solicitó un equipo de seguridad al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin tener la respuesta esperada.

“Nosotros solicitamos seguridad personal, a lo que el Instituto Electoral me contestó que no estaba considerado Iztapalapa como de alto riesgo, entonces me negaron la seguridad” explicó.

A raíz de la denuncia por irrupción en su casa, el equipo de Karen Quiroga confirmó que ya denunció los hechos de manera digital y en un plazo de 15 días acudirá directamente a la Fiscalía de la Ciudad de México a ratificar la denuncia.

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, en conjunto con Karen Quiroga, así como candidatas y candidatos de dicha demarcación, ofrecerán una conferencia a las 11:00 horas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, también ofrecerá una sobre estos hechos a las 09:00 horas.

Con información de Shelma Navarrete.