Buscan modificar formato de tercer debate para quitar preguntas “cruzadas”

-¿No se supone que esa era la novedad (del tercer debate) el ‘cara a cara?, con esto (quitarlo del formato) descafeinarían el debate? –se le cuestionó.

-En realidad no descafeinaría. (El actual formato) nada más enreda. Es un cruce que hicieron ellos (las consejerías) que no tiene sentido; o sea, son preguntas cruzadas, pero que no tienes la palabra y si la tienes; luego se mete un tercero en discordia cuando están discutiendo entre dos. Entonces, no tiene sentido.

“Yo sé que va a ser difícil, ha sido complicado con el INE. Ha sido complicado con la presidenta (Guadalupe) Taddei. Se ha metido cualquier cantidad de quejas, sobre todo lo que ha pasado, no durante el proceso, sino antes del proceso y ninguna ha procedido”.

En este último ejercicio se abordarán los temas de Política social, Inseguridad y crimen organizado; Migración y política exterior; Democracia; así como Pluralismo y división de poderes.

El último de los tres debates obligatorios tendrá lugar a las 20:00 horas del domingo 19 de mayo.