Elecciones 2024 en México: resumen del 7 de mayo

Sheinbaum propone reforma al Poder Judicial en consenso

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) entregó a Claudia Sheinbaum su Agenda Fundamental 2024-2030, en la que se destaca la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En respuesta, la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" propuso reformar al Poder Judicial mediante un consenso.

Durante el encuentro, llevado a cabo este lunes de manera privada en un hotel de la Ciudad de México, empresarios y empresarias hicieron recomendaciones para el desarrollo del país, fomentando la inversión y el crecimiento económico. Uno de los primeros puntos que plantearon a la candidata presidencial fue la importancia de respetar la independencia del Poder Judicial.

AMLO enviará carta al TEPJF sobre las mañaneras: “es imposible editarlas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una carta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para explicar que resulta "imposible" editar sus conferencias matutinas y solicitar sugerencias sobre cómo abordar este tema, considerando que se trata de un ejercicio que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 07:00 horas.

“Recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas, ¿cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censurar, ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad y no las pueden prohibir”, informó la mañana del martes.