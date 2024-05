Maricela Gastelu: “Un alcalde busca soluciones, no se aprovecha de la política"

¿Cuáles son las principales necesidades de Gustavo A. Madero?

Según datos del Secretariado Ejecutivo (del Sistema Nacional de Seguridad), lamentablemente seis de cada diez mujeres maderenses tienen al violentador en casa, por eso levanto la mano y más aún, cuando sé que del otro lado (en el partido Morena) hay un violentador, un hombre denunciado una y otra vez como reincidente de varios tipos de violencias y ahí es cuando dije: 'esto no va a pasar'.

Quiero ser alcaldesa también para generar el rescate de espacios públicos, para reconstruir el tejido social, para apostarle a la prevención, para cumplir con mi responsabilidad como alcaldesa en servicios públicos, que es lo que la gente quiere, la gente no quiere obras faraónicas, la gente quiere que su calle esté segura y que no se metan a su casa, que pueda transitar seguro, que pueda salir en su coche sin que lo asalten o le den cristalazos al dejarlo estacionado en la noche, quieren que sus hogares tengan valor como propiedad, valor catastral, que no se deprecie el valor de sus propiedades aquí en la Gustavo Madero.

Las mujeres quieren vivir seguras, los niños quieren tener escuelas bonitas, limpias, seguras, los jóvenes y los jóvenes no quieren vivir seguros. En la alcaldía hay una gran cantidad de personas con algún tipo de discapacidad que no son atendidas, tenemos datos que hay cerca de 300,000 personas en esta condición, propongo crear clínicas de rehabilitación, clínicas de lenguaje, atención psicológica gratuita, renovación constante y periódica de material ortopédico y de rehabilitación de primera calidad, actualmente no hay tamizajes para niñas y niños sordos o con hipoacusia, nosotros se lo vamos a dar.

¿Cuáles son los retos en Gustavo A. Madero en materia de seguridad, al ser la frontera con Ecatepec, Neza y Tlalnepantla?

Primero: tenemos que sí o sí hacer una estrategia conjunta con el gobierno central y también con el gobierno del Estado de México, no se puede decir que todas las personas mexiquenses delinquen, porque ellos podrían decir lo mismo, que los de la Ciudad de México delinquen en el Estado de México y ese discurso tan simplista, tan politizado, de echarnos la culpa unos a otros, no resuelve nada, debemos apostarle a la prevención como nunca.

Si uno rescata los espacios públicos, si uno tiene parques verdaderamente limpios, libres de narcóticos, libres de alcoholismo, libres de prostitución, libres de trata de menores, pues el niño va a acudir y va a pasar más tiempo practicando deporte, estando al aire libre, si uno como alcaldesa le invierte a la iluminación, de los espacios públicos, de los callejones, de las calles, principalmente de las colonias pues tienes mayores probabilidades de que no se cometa delito, sobre todo la propuesta concreta es impulsar alarmas vecinales que trabajan de la mano con la alcaldía, si no tenemos una estrategia conjunta con la Ciudad de México para blindar la GAM, pues es apostarle al fracaso.

El agua no es facultad de las alcaldías, pero ¿cuál es su proyecto para minimizar las afectaciones por falta de este recurso?

Efectivamente, no es atribución, pero sí es responsabilidad, yo no puedo lavarme las manos –porque además no hay agua en la alcaldía– y decir: es que eso no es problema mío, es del gobierno central.

Entrando en los 100 primeros días, la renovación de las bombas de las Chalmas de Guadalupe que son las que potabilizan o abastecen de agua por distribución de gravedad al resto de la alcaldía, estas bombas ya tienen más de 80 años que no han recibido mantenimiento, además, a la alcaldía sí le toca atender el tema de las fugas y el 60% del desprecio del agua se va por las fugas que existen. Principalmente en los Aragones, un alcalde gestiona, va a tocar puertas, pide, molesta, exige, solicita, mete oficios uno tras otro, es el gran gestor.

La madre Teresa de Calcuta decía que no necesitaba tener dinero, porque ella sabía gestionar, sabía ser pedinche –perdón la expresión tan coloquial–, creo que el alcalde tiene que seguir esta imagen de la madre Calcuta, que no tenía el dinero para hacer todo lo que hizo, pero iba, tocaba, molestaba, pedía, solicitaba, hacía huelgas de hambre y no se movía.