Máynez: Sheinbaum y Gálvez se pelean por ver "quién es más corrupta"

Yo si respeto a las mujeres: Máynez

Más tarde, en encuentro con simpatizantes en Guadalupe, Nuevo León, donde festejó el Día de la Madre, Álvarez Máynez dijo que tras el debate él ha crecido en preferencias, pues la gente valora que él fue la única candidatura que no se dedicó a atacar.

Destacó que Luis Donaldo Colosio, candidato de MC al Senado –y quien estuvo en el evento– le dijo: “Fuiste el candidato que más habló de las mujeres y de la igualdad, entre hombres y mujeres”.

“La segunda que me dicen muchas señoras, muchas mujeres en todo el país: qué bueno, que eres el candidato que no le falta al respeto a las mujeres, que no usa adjetivos, apodos, ofensas, insultos. Que reivindicas el respeto a la mujer y lo pones como ejemplo en el debate, eso es un cambio cultural que queremos para el próximo sexenio”.