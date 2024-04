Tema de violencia contra mujeres se quedó corto en el debate, asegura experta

Aunque le faltó profundizar sobre los cómos de sus propuestas, también fue quien puso datos duros sobre la difícil situación de violencia que sufren las mujeres.

Estas fueron las propuestas centrales de Máynez: estrategia de seguridad integral; un Sistema Nacional de Cuidados y sistemas de respuesta oportuna a los casos y que se juzgue con perspectiva de género desde que un homicidio a una mujer es denunciado, así como dotar de recursos a las instituciones y a los centros de justicia.

"En general, al debate yo lo calificaría con un nivel bastante deficiente y lo mismo diría de este último bloque, donde se incluyó el tema de violencia de género que lo vi con muy pocas propuestas", comenta Masse.

Algo que sorprendió a la experta fue la declaración de Sheinbaum de que a nivel nacional los feminicidios se redujeron 40% de 2018 a 2023, pero los datos totales oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen otra cosas, porque en dicho periodo aumentaron 7%.

"No hablemos de México como que tenemos controlado el problema de violencia de género en su expresión más cruel que tiene que ver con un feminicidio", dijo.

Lamentó que ninguno de los tres candidatos hablara sobre el registro y el monitoreo de estos datos, un tema que varias organizaciones han evidenciado como deficiente sobre cómo se define y se tipifica este delito en cada uno de los estados.

Respecto a la propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados que mencionaron los tres candidatos, Masse señala que es positivo, pero no se da detalle de cómo se va a lograr.

"Hablar de un Sistema Nacional de cuidados es padrísimo, nada más que pues el Imco calculó un dato muy interesante de que se necesita 10 veces más presupuesto que lo que hoy hay para cubrir acciones que estarían dentro de este sistema. Entonces no nos engañemos porque lo podemos mencionar, pero si eso no cambia y no hay una convicción real en las agendas para destinarle presupuesto a este tipo de derechos no van a ser una realidad, pueden estar en papel y llegar a la constitución y no se van a cumplir".

Otra propuesta que llamó la atención de la especialista fue la de Xóchitl Gálvez de que se atiendan el 100% de llamadas de auxilio, porque muchas veces no se canalizan y terminan siendo feminicidios.

La candidata de Coalición PAN-PRI-PRD, dijo que habrá recursos para todos los municipios, para que haya psicólogas, trabajadoras sociales y se le dé seguimiento a cada llamada.

"A mí me parece una cosa muy difícil de implementar e incluso es como aventárselo a los municipios", indica Masse.

En el caso de Sheinbaum de que quiere replicar el modelo de una la Fiscalía Antifeminicidios que se implementó en la Ciudad de México bajo su mandato, la experta apuntó que tampoco ve mucho cambio con esta estrategia.