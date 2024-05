INE rechaza regresar candidatura a diputación federal a García Cabeza de Vaca

En aquella ocasión, los consejeros dieron al PAN, dieron 48 horas para elegir un candidato sustituto, figura que recayó en Homero Alonso Flores, pero éste notificó, mediante escrito, su renuncia a dicha postulación y el blanquiazul decidió elegir nuevamente a García Cabeza de Vaca.

Esta vez, el INE dio a Acción Nacional 10 días para presentar una nueva propuesta para cubrir la candidatura.

El fin de semana, Diego Ruíz Durán, abogado del exgobernador de Tamaulipas, dio a conocer que un juez de Distrito en Materia de Amparo otorgó dos suspensiones definitivas al panista que buscaba contender como candidato a diputado federal.

Durante la sesión de este martes, Víctor Hugo Sondón, representante panista ante el INE, argumentó que la suspensión definitiva que le otorgó un juez federal el pasado 25 de abril determina una nueva condición jurídica y, por tanto, el exmandatario se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos de votar y ser votado.

“El mundo al revés: Un Tribunal Electoral como es la Sala Superior se pronunció en un tema penal. Determinó que García Javier Cabeza de Vaca se encontraba prófugo de la justicia y no le hacemos caso a la autoridad competente que es en materia penal, que dice que (el panista) no está sustraído de la acción de la justicia y, por tanto, no está prófugo”, acotó.

Por su parte, el representante de Morena ante el pleno, Sergio Gutiérrez Luna, recordó que las resoluciones del Tribunal Electoral son inapelables e inatacables y que el exmandatario panista tan está prófugo de la justicia que tiene una ficha roja del Interpol.

“¿Dónde estás Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí dicen que no estás prófugo, pero ¿por qué te esconden en Estados Unidos? ¿Por qué no vienes a México? ¿Por qué no vienes aquí al Consejo General?”, cuestionó el diputado de Morena.