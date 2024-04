Cabeza de Vaca consigue suspensión; busca recuperar su candidatura

"Espero la ratificación el día de mañana, porque cumplo con todas las de la ley, esto no puede seguir como lo estamos viendo hoy en día, que ha sido una actitud autoritaria, una presión desmedida por parte de Morena y del gobierno ante consejeros, ante los mismo magistrados, presionando a todo lo que da. Sin embargo, confío plenamente en que se apeguen estrictamente a derecho, no solo he demostrado una y otra vez mi inocencia, les he ganado en diferentes instancias, sino que ahora un juez federal está determinando que cuento con mis derechos políticos electorales", apuntó.

Cabeza de Vaca confió en que este martes, en la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), su candidatura sea ratificada.

En un comunicado, firmado por Diego Ruíz Durán, Ricardo Cajal Díaz, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, se informó este domingo que las suspensiones revocan los efectos de las dos órdenes de aprehensión emitidas en contra de Cabeza de Vaca, calificadas por su defensa como “ilegales y políticamente motivadas”.

Comparto comunicado de prensa. Una victoria legal mas para @fgcabezadevaca . El unico que se enfrenta a esta dictadura. — Diego (@diegoruizduran) April 28, 2024

Los abogados detallaron además que a Cabeza de Vaca tampoco se le podrán suspender sus derechos políticos- electorales.

"El Juez de Amparo determinó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no es prófugo de la justicia. Asimismo, declaró que tiene el pleno goce de sus derechos políticos y electorales; por lo que, puede votar y ser votado", aseguraron los abogados.

Los defensores del exgobernador señalaron que el INE está obligado a cumplir con la suspensión definitiva decretada por el Poder Judicial de la Federación.

"En este sentido, cualquier acto de las autoridades electorales que pretenda restringir su derecho a contener como Diputado Federal en las próximas elecciones estaría violando dicha suspensión definitiva y sería constitutivo del delito", agregaron.