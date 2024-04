Joven avienta un “hueso” a Pedro Kumamoto en visita al ITESO

Kumamoto no pudo ignorar el hecho y luego de recoger el hueso de peluche del piso declaró: "Esto que es la política del pasado, no dialogar y no platicar yo creo que se tiene que salir de estos foros, tiene más bien precisarse el dialogo, escucharnos con argumentos, ojalá que lo reconsidere el compañero, va a haber todo el espacio para comentar, preguntar y cuestionar, creo que eso es fundamental", expresó el aspirante a la presidencia municipal de Zapopan entre los aplausos y gritos de los asistentes.

Pese al incidente, Kumamoto terminó su participación en dicho foro pidiendo el apoyo de los jóvenes estudiantes, quienes respondieron entre gritos a favor y en contra.

Más tarde, el aspirante compartió en redes sociales una publicación en donde se refirió al debate y en el que agradeció al ITESO el generar espacios para el diálogo y el debate.