Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 22 de abril

Día 53 de campañas. El lunes 22 de abril, las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato Jorge Álvarez Máynez firmaron el Pacto por la Infancia, al que las convocaron organizaciones de la sociedad civil.

A las 09:30 horas, Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acudió a la cita para firmar el Pacto por la Primera Infancia que se llevó a cabo en el Papalote Museo del Niño.

Mientras que a las 11:00 horas tuvo una reunión con el Council of the Americas en el Hotel The St. Regis Reforma y a las 19:00 horas concluyó las actividades del día con un mitin en Tlalpan, demarcación de la que fue delegada de 2015 a 2017.

En tanto que la agenda de Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, marcó que a las 9:40 horas acudió a la Firma del Acuerdo por los Niños.

Luego, a las 11:00 horas, realizó la presentación del Programa de Infraestructura en el Centro Asturiano de México.

La agenda del emecista Jorge Máynez marcó que a las 09:00 horas estuvo en la Firma del Pacto por la Infancia y a las 16:00 horas acudió a un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

