La alcaldía está completamente abandonada desde que la alcaldesa (Sandra Cuevas) decidió enfocarse en irse a otra campaña. Aquí están las consecuencias: basura por todos lados, baches, falta de agua, falta de soluciones.

A Sandra Cuevas la puso su referente que tiene el mismo apellido de hoy la candidata de Morena: Monreal. Alessandra Rojo de la Vega, candidata de Va por la CDMX por la alcaldía Cuauhtémoc

Ellos llevan gobernando no solo estos nueve años la alcaldía, sino el equipo político y operativo de la candidata Monreal –mismo que son colaboradores de Sandra Cuevas– están ahí, están en el equipo de campaña y han gobernado la alcaldía por más de 20 años. Ya tuvieron su oportunidad, decidieron fallarle a la ciudadanía y nos toca entrarle.

Cuevas ganó como candidata de PAN, PRI y PRD en 2021, ¿fue un error de la alianza?

Por supuesto que fue un error y una traición.

La han criticado por ser candidata de un partido conservador, el PAN, y también por ir por el PRI, partido presidido por Alejandro ‘Alito’ Moreno ante los señalamientos en contra del político...

A mí señálenme por mis acciones, por mi trabajo o la falta de en su caso; señálenme por mi historia, mis faltas, pero no por acciones de hombres, esas señálenselas a ellos. Si alguien cometió algún delito persíganlo, busquen la sentencia, obliguen a las autoridades a perseguir agresores.

A falta de críticas a mi persona –y no porque sea perfecta, sino porque a mí no me van a encontrar una transa, una mentira, una corrupción– entonces como no hay buscan acciones de terceros para culparme a mí.

Ha habido gente buena y gente muy mala dentro de todos los partidos. Morena tiene en sus filas a acosadores, a violadores que premian con más poder y para ellos no hay investigación. Alessandra Rojo de la Vega, candidata de Va por la CDMX por la alcaldía Cuauhtémoc

En 2021 la señalaron en redes sociales por un supuesto conflicto a golpes entre su entonces pareja y el alcalde Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, lo que fue negado por el hoy candidato por reelección. A la distancia, ¿qué piensa de lo ocurrido?

Siempre se van a eso, a ver si estoy con un hombre, si un hombre me puso, si soy amante de; empezaron con Tabe, después se van con Alito y luego se van con Taboada y seguramente irán saliendo muchos. Esto es violencia política de género.

He estado presentando mis denuncias por esta violencia por parte de Morena, como siempre. Ojalá que aprendan a criticarme por lo que he hecho, señalarme por mis acciones, eso nunca lo han hecho.