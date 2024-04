Monreal y Rojo de la Vega se enfrentan en debate por alcaldía Cuauhtémoc

Monreal contraatacó al cuestionar el feminismo de Rojo de la Vega al señalar el ser candidata por el PRI cuando Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del tricolor en la ciudad, está acusado por trata de personas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

La morenista mostró fotografías de la aspirante de Va por la CDMX con Tonatiuh González y Sandra Vaca, a quienes señaló como implicados en la red de trata del PRI.

“Usted hace unos días en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, burlándose de las víctimas que usted dice defender, mire usted, levantada la mano de un presunto tratante que está en un proceso jurídico”, dijo en referencia a Tonatiuh González, quien hasta el momento solo ha sido llamado a declarar en el caso.

Caty Monreal mostró una foto de su rival, Alessandra Rojo de la Vega, junto a Tonatiuh González Case, secretario del PRI en CDMX citado a declarar por el caso contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre 'El Rey de la Basura'. (Foto: Captura de pantalla de transmisión, IECM en YouTube)

“Usted no es activista, usted no es feminista, usted lo que es es priista y siempre lo ha sido”, afirmó Monreal al presentar una imagen de Rojo de la Vega con el ex presidente Enrique Peña Nieto.

La abanderada de PAN, PRI y PRD afirmó que ella no juzgaría a Caty Monreal por las acusaciones contra el candidato a senador por Morena, Félix Salgado, denunciado en 2021 por abuso sexual, y tampoco por Saúl Huerta, quien como diputado de Morena fue acusado y sentenciado por violar a un menor de edad.

“Yo no pienso señalarla por hechos de hombres ni juzgar que ella va a ser igual a los integrantes de su partido”, dijo Rojo de la Vega.

Mientras Herman Domínguez llevó una escoba para ambas candidatas, para que les pidan a sus aspirantes por la Jefatura de Gobierno –Clara Brugada y Santiago Taboada– “para que nos ayuden a limpiar su basura electoral”.