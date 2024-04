“Hay un abuso de los amparos”, afirma Sheinbaum en defensa de reforma

Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM a la presidencia, se pronunció a favor de la reforma que acota el poder de los amparos, pues, de acuerdo con la candidata, se ha abusado de ese instrumento legal.

"La reciente reforma que se hizo es muy importante porque hay un abuso de los amparos y, ahora, no que la gente no tenga posibilidad, que la ciudadanía no tenga ese derecho que es indispensable, sino que se generalizan las resoluciones", dijo en conferencia de prensa en Comitán de Domínguez, Chiapas.