Crónica: en Acapulco, Sheinbaum, Gálvez y Máynez miden fuerzas; AMLO se despide

Aplausos detrás de cada una de esas frases. La facilidad del lenguaje de Gálvez en este tipo de escenarios solo es equiparable con la rapidez con la que le siguen los aplausos. En total, fueron 21 ocasiones en que la audiencia celebró a Xóchitl. Si tan solo los debates fueran plenarias bancarias.

Gálvez no solo arranca palmas sino también risas.

“El presidente es el jefe de campaña de ‘La Sheinbaum’”.

“Les dijeron que no iban a cancelar el aeropuerto [NAIM], a ver qué les dice la señora”.

“Que los jóvenes aprendan inglés para que no digan como yo: ‘You have to walk to talk’”.

La candidata del PAN, PRI y PRD se despidió sin los gritos de “presidenta” que ha recibido en otros foros, los banqueros saben leer bien las encuestas. Pero se marchó con la convicción de que en este escenario, al que quizá no vuelva más, metió el primer gol.

Máynez y el voto de confianza

Jorge Álvarez Máynez llegó enfundado en traje azul marino y camisa del mismo color, aunque con una tonalidad más clara. Subió al templete con la convicción de aprovechar la oportunidad para ser muy sincero ante los banqueros, un privilegio reservado para quienes no tienen ya nada qué perder.

El candidato de Movimiento Ciudadano anunció que, próximamente y aunque la campaña ya pasó su primera mitad, presentará un libro sobre su proyecto de nación. Máynez, sin embargo, cree genuinamente que cuando habla es para entusiasmar a los más jóvenes a participar en los quehaceres de la vida nacional.

Tranquilo, articulado, aunque menos sonriente que en el debate, habló de los tres pilares para construir ese México nuevo que tan bien rima en las canciones de su partido: justicia y paz, prosperidad e igualdad. El discurso de Máynez estaba reservado para otros foros y quedó en evidencia que con los banqueros no hay conexión. Al final, en el conteo de los aplausos, el candidato de 38 años solo se llevó cuatro y arrancó una vez las risas, aunque moderadas, del auditorio.

Pero, de nuevo, fue sincero: el “fosfo-fosfo”, tan característico de su partido, no es algo que le guste mucho y la corbata, tampoco. En cambio, dijo creer en el poder de las redes sociales para tener un mayor alcance con las audiencias, sobre todo las jóvenes, a las que pidió no subestimarlas.

Y así, sin pena ni gloria, Álvarez Máynez, quien sabe que si esto fuera un partido de futbol, en su caso solo tendría oportunidad de ganar el campeonato menos de una de 100 veces en las que se pare en la cancha; con esa cargó aprovechó para pedirle a la afición que no se salga del estadio; solicitó que le den tiempo, una oportunidad, un voto de confianza, el beneficio de la duda...

Ya animado ofreció que si llega a ganar ese juego imposible, no los va a decepcionar. Como remate, aseguró que –pase lo que pase– no va a declinar.