“Las redes sociales sí votan”, Máynez presume aumento en redes y preferencias

De la calle a las redes y a las urnas

Sin embargo, falta comprobar que el impacto en redes sociales se traduzca en votos. Máynez confía en que los usuarios de las redes sociales sí votan y que harán el cambio en esta elección.

Anhela un resultado como el de Barack Obama, pionero en usar las redes sociales en la campaña de 2008, estrategia que resultó importante para hacerse con la presidencia de Estados Unidos.

“Detrás de una computadora, de un celular, hay gente, hay jóvenes”, afirma Máynez, seguro de que esta población saldrá a las urnas a votar y no se quedará únicamente con los likes virtuales.

Dijimos que las universidades serían el alma de esta campaña y lo que hoy sucedió en la @anahuac fue mágico.



Las y los jóvenes le están dando la vuelta al marcador en esta elección y poniendo en el centro sus causas, su agenda y sus derechos. #PresidenteMáynez 😁 pic.twitter.com/aMhdwLJaPF — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 16, 2024

Quienes no votan todavía, según Máynez, se encargan de convencer a sus familias. “Miles de jóvenes me escriben: ‘yo no voto pero ya convencí a mis papás’, ‘ya convencí a todos mis tíos’ o ‘esta es la primera vez que voy a votar y lo haré por ti’", sostiene.

Máynez afirma, además, que algunas encuestas a las que tuvo acceso, pero que no se han publicado, lo posicionan con seis puntos más en la preferencia de voto.