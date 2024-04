Llamados de organizaciones por "voto cruzado" crecen en Morelos y Jalisco

El voto cruzado o dividido se registra más cuando se trata de elecciones con varios cargos en juego, como en estas del 2024 donde se elegirán más de 20,000 puestos de elección popular.

Para el politólogo Gustavo López Montiel, el voto cruzado se da porque los vínculos son débiles entre los votantes y los partidos políticos, pues cuando los lazos son fuertes, los ciudadanos tienden a votar por un mismo partido en todas las opciones, lo que se conoce también como "voto parejo" o como coloquialmente llaman los políticos "carro completo".

“Una persona que tiene un vinculo partidario fuerte, va a votar el partido en todas sus posiciones aunque no le guste los candidatos y candidatas, pero cuando hay vínculos débiles o no tiene vínculos y son indiferentes con sus partidos, tiene más opciones de votar diferenciado, no les cuesta trabajo o dicen ´no quiero que gane este partido, no conozco al candidato, pero no quiero que gane este partido”, señala.

En Jalisco, una agrupación no quiere a la 4T

La entidad gobernada actualmente por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, es un ejemplo de los llamados a voto cruzado. Desde hace algunas semanas, la agrupación política “Confío en México” lanzó una campaña para promocionar a Pablo Lemus, de MC, como gobernador y a Xóchitl Gálvez, por la coalición del PAN, PRI, PRD, como presidenta.

En entrevista con Expansión Política, Salvador Cosío Gaona, presidente de esta organización, sostiene que lo que buscan es evitar que gane Morena, ya que se declaran en contra de la llamada Cuarta Transformación.

“En noviembre nos comprometimos con ella (Xóchitl Gálvez), pero dejamos claro que llegado el momento nos íbamos a manifestar en el resto de las candidaturas desde la Gubernatura y vamos a analizar alcaldía importantes y cuestiones legislativas por los candidatos que tuvieran la mayor oportunidad de ganarle a Morena, porque no queremos a Morena en Jalisco. Nos definimos en contra de la famosa 4T”, dice.

Bajo esta idea de evitar que llegue a Morena a la Gubernatura, senadurías, diputaciones federales y presidencias municipales en Jalisco, “Confío en México” apoyará a los candidatos de MC o de la coalición del PAN, PRI, PRD mejor posicionados, y en esa lógica señala que no respaldarán a Laura Haro, quien es candidata del PAN, PRI y PRD, porque –considera– no tiene posibilidades de ganarle a Morena.

"En el caso de Jalisco se da entre MC y Morena, los candidatos del Frente Amplio por México en Jalisco están en muy bajo nivel de popularidad; entonces, no tiene sentido tirar nuestro voto a la basura", afirma.