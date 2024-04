Sandra Cuevas abre las puertas de Tepito a Movimiento Ciudadano

Sin embargo, horas antes, entre las porras finales y las solicitudes de selfies, Máynez no atiende a una mujer de Tepito. La señora Silvia Martínez, de 79 años, se acerca, intenta pedirle apoyo. Dice que tiene diabetes y esta enfermedad ha afectado su visión. Necesita una cirugía de cataratas y, sin acceso a servicios de salud o seguridad social, no puede pagarla. Pero el candidato medio responde que no puede atenderla personalmente mientras posa para una foto con Rosa, la señora en silla de ruedas.

Una joven del equipo de Movimiento Ciudadano se acerca. La escucha y dice que hable con la candidata al Senado por la Ciudad de México, Sandra Cuevas.

“Es que no me escuchan porque les piden fotos”, lamenta la señora Silvia.