INE rechaza suspender la difusión de mañaneras de AMLO

“Si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizarnos... no hay un piso parejo y las autoridades no quieren poner piso parejo y eso es muy triste para nuestra democracia”, expresó.

El representante priista, Hiram Hernández, lo secundó y aclaró que el contenido del proyecto no busca cancelar las conferencias matutinas, sino su difusión durante el proceso electoral rumbo al 2 de junio.

“Que no nos gane el miedo para decidir lo mejor por el país, porque repito cuando ya no podamos arreglar el desmantelamiento democrático e institucional y el país se nos haya salido de las manos y entonces sí, estemos todos arrepentidos por no estar a la altura de las circunstancias y del momento histórico, será demasiado tarde”, resaltó.

De su lado, el panista Germán Martínez, recordó que el Ejecutivo federal debe ajustar su conducta a la Constitución y a las leyes electorales.

“Nosotros, por supuesto, acudiremos a la vía jurisdiccional”, indicó el legislador, al evidenciar el resultado de un reciente monitoreo, que establece que AMLO emitió 351 menciones favorables a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum y 96 desfavorables, contra de Xóchitl Gálvez.