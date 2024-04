Máynez no apoya retirar conferencia de AMLO: “La agenda no la dicta la mañanera”

“Yo veo poco las mañaneras. A mí la agenda no me la dicta la mañanera, la agenda me la dictan los jóvenes, los problemas de México”, declaró a medios de comunicación en Durango.

Máynez aseguró que no se debe meter al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección y acusó que, al retomar lo que él dice en las conferencias diarias, se le incluye en las campañas políticas.

Antes de sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, criticó a la alianza PAN-PRI-PRD, de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, por seguirle la corriente a López Obrador.

“Ellos están obsesionados, están en esa lógica. Yo tengo otra visión del país, yo pienso que no hay que meter al presidente en la elección”, explicó.

–Pero él se mete –le planteó un reportero.

–Pero fíjense cómo estaba enojado porque logramos que no estuviera, pero ahí van a meterlo de nuevo. No tienen planteamiento estratégico en la coalición PRI-PAN –respondió.