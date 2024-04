Sin embargo, la senadora del PAN, Lilly Téllez, se posicionó en contra. En el recinto legislativo ofreció una disculpa pública al pueblo de Ecuador y a su presidente, Daniel Naboa.

También criticó la actuación del diplomático Canseco y acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ser irrespetuoso con ese país.

Nunca olvidaré este día en el Auditorio Salvador Allende de la @udg_oficial. Gracias por el recibimiento, el diálogo y la energía. pic.twitter.com/oH0hrWLMWR — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 10, 2024

Para Máynez, nada justifica la acción del gobierno de Ecuador.

“Justificar la transgresión por si el presidente fue imprudente, es una discusión de un nivel de otro tipo. Esto, la verdad, a mí me parece que no podemos trivializarlo, que no puede haber vacilamiento, que tiene que haber un cierre de filas de corte de visión de Estado”, explicó.