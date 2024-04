Primer debate presidencial, entre imprecisiones y datos difusos

Frase: “50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que en 2022 50.4 millones de personas declararon tener carencia por acceso a los servicios de salud.

Frase: ”Hoy solo uno de cada tres niños tienen vacunación completa”.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 estimó que la cobertura del esquema completo de vacunación en niños de 1 año de edad fue de 42.6% y de 26.6% en los niños de 2 años.

Frase: ”Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no debieron morirse”.

La revista Lancet publicó el 11 de marzo de 2024 el estudio “Global age-sex-specific mortality, life expectancy, and population estimates in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1950–2021, and the impact of the COVID-19 pandemic”, que ubica a México como uno de los países con más exceso de mortalidad entre 2020 y 2021 por covid-19, con 2.61 muertes por cada 1,000. El promedio global se estimó en 1.04.

Además, la Comisión Independiente de Investigación de la Pandemia de Covid-19 en México difundió las conclusiones preliminares de su informe, que destaca que 224,000 muertes por covid pudieron ser evitables.