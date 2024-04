Posdebate: Sheinbaum se defiende; Xóchitl se justifica y Máynez celebra

La Línea 12 y el Rébsamen “son casos que se han explicado muchas veces y que inclusive ya ha habido justicia. La Línea 12 está funcionando”, planteó.

Minimizó los señalamientos de Xóchitl Gálvez: “los ataques de una persona que se caracteriza por mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta, nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante”.

¡Ganamos el debate! Tenemos el mejor proyecto y el apoyo del pueblo de México. pic.twitter.com/skVXfwkeB2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 8, 2024

Por su parte, el equipo de Xóchitl Gálvez planteó que no fue un error mostrar la bandera de México de cabeza durante su mensaje final en el debate.

“La bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la República”, dijeron en redes.

Si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país.



Rescataremos México de los criminales y los corruptos.



Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz.



Vamos a enderezar la bandera… pic.twitter.com/LtRRUB2Zno — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 8, 2024

Jorge Álvarez Máynez festejó su desempeño y agradeció a las redes sociales por volverlo tendencia durante el debate.

Jorge Álvarez Máynez se dijo feliz porque ahora los mexicanos no solo conocen sus propuestas, sino el por qué era necesario que estuviera en la boleta presidencial el próximo 2 de junio.

En breve mensaje al término del debate, insistió que los ciudadanos no se deben resignar ni conformarse con las dos viejas opciones que encabezan sus adversarias políticas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, anacrónicas y de corrupción.

“Estoy muy feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son: partidos anacrónicos, corruptos, que no dan respuestas a los problemas que tiene el país, que no le dan respuestas a las y los mexicanos”, anotó.

Reiteró que la población no tiene por qué resignarse a un gobierno como el de Morena, pues puede ser mucho mejor si se hacen realidad los ejes de justicia, prosperidad e igualdad que plantea el “México nuevo” que él encabeza.

Sobre si se considera ganador del debate, dijo que eso lo ha sentido cuando conoció a su esposa Sara y luego del nacimiento de sus hijos, Luciano y Constanza.