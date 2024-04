Las propuestas anticorrupción se quedan cortas en el debate presidencial

La digitalización de trámites entre el sector público, la ciudadanía y las empresas fueron de los puntos en los que coincidieron las candidatas y el candidato por la Presidencia.

“Voy a proponer que todos los trámites sean vía digital, que se pierda el contacto físico entre las personas, que en las licitaciones cuando haya aclaraciones sea vía digital (…) en mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal”, dijo Gálvez en su participación.

Mientras que Sheinbaum refirió que, “a través de la digitalización, no solamente puede aumentar la recaudación, también disminuye la corrupción, en este gobierno ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político, como jefa de gobierno ahorré 100,000 millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción”.

Máynez, además de apelar a la digitalización de trámites, propuso una ventanilla única para trámites con autoridades locales, estatales y federales por parte de los ciudadanos y las empresas.

“Debemos reducir los trámites, implementar una mesa de coordinación con locales para ventanillas únicas, simplificar la atención, contar con todas las autoridades para tramitología que no le complique la existencia, por eso las empresas mueren en poco tiempo”, comentó Alvarez Máynez.

La directora de ITAC digital consideró que es una propuesta que puede aportar al tema anticorrupción, pero que esta puede aplicar en actos que se dan de forma cotidiana, a la que se denomina pequeña corrupción, es decir, la que existe de funcionario público a ciudadano, o viceversa, ya que la digitalización genera una barrera tecnológica entre ambos actores, no obstante aún hay pocos ejemplos en el mundo de su aplicación como Estonia, en donde ha resultado favorable.

Gálvez también propuso que los titulares de instituciones anticorrupción y protransparencia puedan ser elegidos y propuestos por la ciudadanía, y no haber militando en algún partido político.

“Si es posible, y se necesitan de modificaciones legales para lograrlo. El hecho de que sean los ciudadanos quienes propongan se escucha bonito, pero el problema es cómo meter a la parte ciudadana, cómo lograr que 100 millones de personas puedan elegir a un servidor para un cargo público, de manera directa o indirecta, o si será a través de organizaciones de la sociedad civil”, comentó Estada.

Más austeridad

La candidata a la presidencia por parte de Morena sostuvo que de ganar los comicios del próximo 2 de junio la política de austeridad continuará como medida anticorrupción.

“Como presidenta vamos a seguir con la austeridad republicana, es falso que no haya avances, la austeridad republicana que significa erradicar la corrupción y los privilegios de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN ha significado un ahorro de 2.4 billones de pesos”, dijo.

Desde la perspectiva de Ángeles Estrada la corrupción y prevención requiere de mucho presupuesto, y la austeridad ayuda poco, “si no es que afecta al combate a la corrupción”.

“Se han empeñado en señalar que la corrupción es el neoliberalismo y los privilegios, cuando es un problema relacionado con el abuso de poder, que genera prejuicios, y perjuicios a otro grupo de personas”. Destacó que hasta ahora no es posible medir el precio de la corrupción, para proporcionar cifras, “podemos medir la percepción, no la incidencia, todavía no la hemos podido medir”.

Consideró que gane quien gane se deben establecer mecanismos para transparentar las compras públicas, así como sanciones por actos de corrupción, hasta acciones en el plano cultural y educativo.

“Todo debe hacerse de a poquito y muy estructurado, analizar y trabajar en 10 temas, no en más de 60 y querer aplicar todos”, culminó.