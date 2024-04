Estudiantes de la Ibero expresan aceptación a Gálvez, pero rechazan al PRI y PAN

“Lo primero que tenemos que hacer es presentar las denuncias y que la Fiscalía investigue. Si alguno de los integrantes de esta alianza tiene un acto de corrupción, el actual gobierno está obligado a denunciar, pero pareciera que todo se queda en dimes y diretes”, dijo la candidata ante estudiantes universitarios.

Ante múltiples preguntas y señalamientos en contra de los partidos que la abanderan, Xóchitl Gálvez señaló que no puede resarcir el pasado de estos organismos políticos, pero sí se comprometía a que su gabinete, de llegar a la presidencia, será integrado no sólo de integrantes del PAN, PRI, PRD, sino de personas de la sociedad civil.

Alumnos se manifiesta en contra de Xóchitl Gálvez con una manta que dice “Ibero tiene memoria 68, 71, ABC, los 43”. Ella responde que es una mujer que escucha.



📷: Yared de la Rosa pic.twitter.com/5c4pdu86ca — Expansión Política (@ExpPolitica) April 8, 2024

Uno de los alumnos expresó una crítica directa a los partidos:

"Por qué, si uno quiere votar por usted, se tiene que votar y tachar al PRI, al PAN o al PRD. Yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza son sus dirigentes nacionales. Con Alito Moreno que debería estar en la cárcel por corrupción, con Marko Cortés publicando que se reparte notarias. Mi pregunta concisa es ¿usted considera que Alito y Marko son buenos políticos y si merecen o no representaran la gente?", le lanzó.

La candidata afirmó que ella sí investigará a quien tenga señalamientos.

“Créanme que mi equipo de trabajo va a hacer un equipo de gente capaz, trabajadora, honesta. No puedo resarcir el pasado de los partidos políticos. Me queda claro que los partidos políticos tienen una crisis no en México, sino en el mundo, pero me comprometo es a tener el mejor equipo en mi gabinete, un de expertos, que no necesariamente va a avenir de los partidos”, declaró.

Asimismo, comentó que todo su equipo de trabajo, incluyéndola, se someterán a una revisión sobre el origen de su patrimonio, por lo que dijo que quien no puede aclararlo, “que no se acerquen”.

Aunque hubo universitarios que se manifestaron en contra de los partidos que la abanderan, en su mayoría de los estudiantes la apoyaron y le gritaron “Xóchitl presidenta, Xóchitl presidenta”.

Otra propuesta que Xóchitl Gálvez realizó fue que lanzará “un formato” para que aquellos adultos mayores que deseen regresar su pensión, lo hagan, y lo mismo con estudiantes con beca, pero enfatizó que estos programas deben ser universales.