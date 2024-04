Gálvez y Sheinbaum critican primer debate; acusan fallas y cambios sin avisarles

Sheinbaum pide cambios

La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que es un consenso que debe cambiar el formato del debate, pues éste, sumado a las fallas técnicas en el reloj y demasiadas preguntas, impidieron que se presentaran más propuestas.

“Creo que después de lo que vimos ayer, cambiará el formato del debate”, dijo en entrevista de radio al sostener que las fallas son responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista para Radio Fórmula, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre por qué sus representantes no plantearon un formato distinto.

“Nuestros representantes estuvieron planteando muchas cosas que no estuvieron de acuerdo. Pero la decisión, se toma por parte del Consejo General de INE... ojalá el formato del debate cambie para expresar los resultados que uno ha tenido”, demandó.

Incluso dijo que “debería haber menos preguntas y más tiempo para propuestas” pero aun así se dijo satisfecha con su desempeño.

“Contundentemente, ganamos”, ofreció.

Sobre las fallas técnicas Sheinbaum indicó que en su caso el lugar donde estuvo ubicada le impedía apreciar bien el reloj: “no me permitía observar cuánto tiempo me quedaba”.

“No te podías pasar de 1:30 minutos y en uno de los casos no se puso en rojo y te muestra como si todavía tuvieras tiempo (…) ahí cuando me dicen que ya no tengo tiempo... y cuando uno está acostumbrado a entrenar en el reloj y falla, eso impidió presentar propuestas.

“No es un tema de los conductores, sino del formato”, precisó.

“Hay unas escenas donde habría que revisar; a mí me están bajando el tiempo. Incluso, fue la impresión de Máynez inclusive a él no le pusieron el reloj en una de sus participaciones”, explicó.