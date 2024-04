Desecha Tribunal Electoral queja por el libro de AMLO ¡Gracias!; no se revisará

Además, denunció la responsabilidad indirecta de Sheinbaum Pardo y del partido Morena y aliados.

En su libro, AMLO tilda de “ladina”, “racista” y “clasista” a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión del Tribunal.

El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad. pic.twitter.com/OskU87VB9E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2024

¿Qué decía el proyecto del Tribunal Electoral?

Por mayoría de votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, la Sala Superior, estimó que admitir la queja, implicaría no solo un “exceso”, sino “censura previa”.

En su proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez, solicitaba revocar la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, debido a que ésta desechó la queja de Gálvez sin comprobar las expresiones plasmadas por el Ejecutivo, dado en ningún momento contó con la versión física ni electrónica del texto.

Dijo que si bien la UTCE solicitó a la editorial la edición electrónica del libro, ésta le informó que no contaba con ella, por lo que, al final, la Unidad, no pudo corroborar los hechos denunciados.

Al argumentar su voto en contra del proyecto del magistrado Rodríguez, la presidenta de la Sala Superior Soto Fregoso, dijo que no se advierte una falta de exhaustividad por parte de la UTCE, porque no pudo adquirir el libro.

“Creo que aquí es muy importante… no hay ni el libro. No lo pudieron presentar. Solamente se refieren a lo que dicen que dicen unos medios de comunicación. A manifestaciones que dicen que está en ese texto y que solo fueron retomadas en notas periodísticas, porque no se contaba con el texto. No había ni siquiera materia de qué vamos a censurar, porque no hay qué censurar si todavía este libro no estaba ni en conocimiento de quien solicitó la demanda de medidas cautelares”, expuso.

Su par, de la Mata, quien también votó en contra del proyecto, comentó que el trabajo de las autoridades electorales en el contexto del procedimiento especial sancionador no es juzgar libros, sino la propaganda.

“Por estas razones y con la firme convicción de que el solo hecho de permitir el inicio de un procedimiento para valorar el contenido de un libro, en los hechos y con independencia de su resultado, sería crear un mecanismo de censura inadmisible”, enfatizó.

El magistrado Fuentes Barrera consideró que la difusión del libro es un ejercicio periodístico que goza de licitud y un ejercicio de libertad de expresión.

“Para mí, es procedente confirmar el acuerdo de desechamiento (por parte de la UTCE), ya que, de un análisis preliminar, los hechos materia de la queja, no actualizan una vulneración a la norma”, acotó el magistrado.

Sobre la petición para que su libro “Gracias” y la posibilidad de que pudiera ser prohibido debido a que, acusan, ha servido para hacer propaganda a favor de terceros, el presidente consideró que hay a quienes les incomoda, sin embargo, confía en que no se prohiba.

“No creo que se atrevan a prohibir, pero vamos a esperar”, indicó.