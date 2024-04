¿Dónde estarán las consejerías el día del debate?

Al momento, se contempla que las tres candidaturas y los moderadores, así como los medios que replicarán la señal del debate, permanezcan en el set de televisión y las consejerías permanezcan en el auditorio del INE ubicado frente al salón de sesiones.

“Es algo que no hemos previsto, pero desde mi punto de vista, tendremos que estar en el auditorio. Es una producción muy importante para que cualquier ruido, si alguien tiene que salir. Ya acordamos en la mesa de representantes que no puede haber ningún dispositivo electrónico… a mí me parece que los consejeros estemos aquí, enfrente en el auditorio”, acotó la consejera.

Sin embargo, dijo que esa es una decisión que se deberá tomar, como siempre, por mayoría y consenso.

¿Qué restricciones habrá el día del debate?

Elementos de la Guardia Nacional (GN) custodiarán las instalaciones del INE antes, durante y después del debate, por lo que habrá un acceso restringido a su sede central.

“Son candidatas presidenciales, tienen que tener resguardo de Guardia Nacional los lugares donde se llevarán a cabo los tres debates, así que claramente habrá un acceso restringido a las instalaciones de la sede del INE, como lo habrá en Estudios Churubusco y en el Centro Cultural Tlatelolco en su momento”, expuso Humphrey.

¿Cuándo serán el segundo y tercer debate?

El segundo debate se realizará el 28 de abril en los Estudios Churubusco, mientras que el tercer debate será el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Y a todo esto, ¿dónde se llevará a cabo la sesión de este jueves 4 de abril?

La consejera comentó que para la sesión que celebrará el Consejo General del INE, prevista para este jueves 4 de abril, aún no se define si será virtual o podría realizarse en el Lobby del INE, ubicado entre el salón de sesiones –hoy set de televisión– y el auditorio.