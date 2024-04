Xóchitl Gálvez promete desde Puebla acabar con el huachicoleo

Al participar en el arranque de campaña a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, la candidata señaló que el gobierno no ha terminado con la venta ilegal de los derivados del petróleo.

“El huachicol es un cáncer que la verdad ha acabado con muchísimas cosas. Hidalgo y Puebla son dos estados donde el huachicol sigue peor que nunca. Es falso que ese gobierno combatió el huachicol, simplemente cambiaron los aliados y esto es muy delicado, muy grave. Vimos ese barco ahora descargando en el Golfo, que nadie ha dicho de quién es ese barco”, mencionó.

Mencionó que es “un cinismo” la venta ilegal de la gasolina, pues consideró que tanto el gobierno federal, como la policía y la Guardia Nacional saben dónde se comercializa, pero no hacen nada.

“Es un cinismo cómo el huachicol en mi estado, todo el mundo de mi pueblo sabe dónde ir a comprar gasolina barata. El Gobierno lo sabe, la Policía Federal, la Guardia Nacional lo sabe y simple y sencillamente no se ha hecho absolutamente nada. Está peor que antes”, declaró.

Xóchitl Gálvez señaló que desde Petróleos Mexicanos (Pemex) hay "colusión", pues consideró que "alguien" controla el robo de los hidrocarburos.

“Esto no pasaría si no hubiera dentro de Pemex alguien controlando el huachicol, lo sabemos, no es nada más ir a picar un ducto, hay toda una red de distribución. Es más, hoy hasta factura le dan a los que compran gasolina en huachicol”, dijo.