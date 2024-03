"No me voy a bajar", responde Manuel López San Martín a Morena

“Yo no me voy a bajar y no me voy a bajar porque la decisión fue tomada por unanimidad por los 11 consejeros y consejeras del INE y a menos que los y las consejeros cambien su decisión, está ahí nuestro compromiso”, aseguró este martes.

“Sigo porque me parece que lo que yo dije sobre Hugo López-Gatell, que no es ninguna novedad, lo han dicho muchos otros también, nada tiene que ver con el proceso electoral 2024. Me sorprende que una crítica a quien no es jugador ni forma parte de uno de los equipos desemboque en esta solicitud de la 4T”, agregó.

El periodista insistió además que hay un abismo entre conducir un programa de radio o de televisión y ser moderador de un debate, pues dijo, "en este espacio noticioso un periodista puede emitir opiniones, fijar posiciones, críticas y la imparcialidad si es una condición necesaria en el debate y lo entiendo muy bien, entiendo muy bien el rol de un comunicador, de un periodista en cada uno de estos ejercicios".

Finalmente López San Martín dijo que faltan poco menos de 15 días para este primer debate y que hay ya trabajo avanzado de cara a este ejercicio democrático, en el que dijo, la crítica está en un marco muy distinto al del proceso electoral.