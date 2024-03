El equipo de Claudia Sheinbaum pedirá cambio de moderador para el primer debate

Al ser cuestionado por estas declaraciones, Gerardo Fernández Noroña comentó que aunque lo veían “corridisimo a la derecha” aceptaron que Manuel López San Martín moderada el primero de tres debates.

Expuso que dado sus declaraciones pedirán ante el INE este miércoles o jueves que se cambie de moderador, aunque dijo que no tienen propuesta.

“Lamento sus expresiones, no tengo ningún cuestionamiento en lo personal, pero es inaceptable que alguien que sea tan pugnas en contra de nuestro movimiento pueda moderar con parcialidad este primer debate. No tenemos ninguna propuesta porque les recuerdo que esa fue propuesta de la derecha, bueno si me dicen que (Carlos) Loret, me aviento por la ventana. Nosotros propusimos a Denisse Mearker, que nadie puede decir que sea de nuestro movimiento, que nadie puede decir que sea parcial hacia nosotros, propusimos alguien que está por encima de las pasiones políticas, digamos, o que hace un esfuerzo por estarlo más allá de que simpatice con quien simpatice”, agregó.

El primer debate entre los candidatos presidenciales se realizará la noche del 7 de abril y, de acuerdo con el sorteo realizado hace algunos días, le corresponderá iniciar la ronda de intervenciones.