Ebrard y Xóchitl Gálvez chocan por sus opiniones añejas sobre Sheinbaum

Gálvez “revive” otro video

Después de los señalamientos por Ebrard, la exdelegada en Miguel Hidalgo y senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, no perdió el tiempo para revivir ahora un video en donde el excanciller acusa a la Secretaría de Bienestar de utilizar las brigadas para decirle a la gente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quiere que sea Claudia (la candidata)”.

“Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar…están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere que sea Claudia. Porque si fuese cierto que llevan diez, veinte puntos de ventaja, cinco o quince, los que fueran, no estaríamos viendo lo que estaríamos viendo”, se escucha a Marcelo Ebrard.

Gálvez no solo apoyó la acusación que hiciera en su momento Ebrard, sino que denunció que durante los eventos de la morenista se utilizaba dinero público “o no sé de quién, no vaya a ser de la delincuencia”, para apoyar “a una candidata”.

“Tienes toda la razón Marcelo, están utilizando el dinero público o no sé de quién, no vaya a ser de la delincuencia para apoyar a una candidata. Al rato no se quejen en seis años y digan ¿de dónde salió el dinero? Y si es dinero público, yo con ese dinero compraría medicinas, pondría más estancias infantiles, apoyaría a las mujeres madres solteras que la pasan súper mal. ¡Basta de tirar el dinero público! ¿no?”, dijo Gálvez.

Para ello, utilizó las imágenes que se han difundido en redes sociales, en donde se observa a una persona entregar recursos a varias personas que se encuentran formadas durante los eventos de campaña de la morenista.

Sobre esos hechos presuntamente realizados durante los actos de campaña de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez demandó al Instituto Nacional Electoral (INE), investigar de dónde sale el dinero para pagar, alimentar y llevar gente a eventos de la morenista.