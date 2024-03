Sheinbaum arranca campaña en el Zócalo; presenta 100 puntos de gobierno

Frente a una Zócalo lleno de simpatizantes de su movimiento, Sheinbaum aseguró que cuando hay honestidad alcanza para darle recursos al pueblo de México.

"Hoy México tiene crecimiento económico, aumento del empleo formal, un peso fuerte, disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades (...) vamos a seguir la transformación, es un compromiso por el Bienestar de las mexicanas y los mexicanos", expresó la candidata morenista.

"Quedó atrás el modelo neoliberal y surgió el humanismo mexicano" Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT, y PVEM a la Presidencia.

La científica destacó que el próximo 2 de junio, los ciudadanos deberán elegir si quieren que continúe la Transformación o regrese la corrupción: "¿Vamos a permitir que regresen los privilegios y la corrupción?", preguntó la abanderada y recibió un NO como respuesta. Aseguró que continuar con el segundo piso de la Cuarta transformación es "hacer patria".

Sheinbaum delineó 100 puntos del proyecto de Nación que ofrece como la primera mujer Presidenta de México.

"Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún político, económico extranjero", lanzó.

Como principios de su eventual gobierno, destacó el respeto a los derechos humanos, no al "racismo y al clasismo" en México, ser respetuosos del gobierno de Estados Unidos" se traduce en cooperación sí, sumisión no", una frase que estila decir López Obrador.

Sheinbaum ofreció someterse a la revocación de mandato como ya lo hizo por primera vez el Presidente Andrés Manuel López Obrador y también planteó enviar una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a la reelección en cargos como diputados y senadores.

"Sufragio efectivo no reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de 2030".

Apegada a la política de austeridad implementada por López Obrador, ofreció que no habrá condonación de impuestos, no habrá privilegios, no se tendrá avión presidencial, no se aumentarán las tarifas eléctricas.

Para que los mexicanos accedan a la vivienda, anunció que impulsarán la reforma presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero. "La meta sexenal será construir 500,000 viviendas", indicó.

Al perfilarse como la primera mujer en ocupar la presidencia de la República, adelantó que habrá una serie de acciones para ellas: refugios para víctimas de violencia, un sistema S.OS, paridad sustantiva, creación de fiscalías especializadas, y que cada homicidio sea investigado como feminicidio.