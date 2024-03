Máynez critica a Cuauhtémoc Blanco: “No puede ser gobernador y candidato”

Blanco, quien fuera futbolista profesional antes de entrar en la política, es candidato a una diputación plurinominal del partido oficialista Morena.

Sin embargo, esta semana el PRD impugnó su candidatura porque Blanco no pidió licencia como gobernador estatal y no cumple el requisito de no competir por la diputación en la misma zona donde ejerce como mandatario.

Álvarez Máynez señaló que a Samuel García, gobernador de Nuevo León que primero buscó ser el candidato presidencial de MC, le pusieron trabas legales, aunque él sí solicitó licencia al cargo.

“Todo el escándalo que se hizo sobre Samuel, que sí pidió licencia. Y ese tipo de temas, si ustedes ven, prácticamente pasan desapercibidos en la mayoría de los comentarios, de los análisis”, declaró en gira por Morelos.