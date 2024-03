Máynez promete mantener apoyos sociales en el sur: “Tabasco va a ser prioridad”

Más tarde, sostuvo su segundo encuentro con estudiantes de universidades, en esta ocasión, con el alumnado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Ahí prometió descentralizar la mayoría de los planteles educativos de nivel superior, destinar más recursos a la investigación y becas de intercambios, además de impulsar empleos con salarios dignos.

¡Seguimos visitando las universidades de todo el país y hoy se armó el debate en la @UJAT!



Gracias a las y los estudiantes tabasqueños por el tiempo, las ideas que compartieron y las preguntas que lanzaron.



Escuchando a las nuevas generaciones, vamos a construir el México… pic.twitter.com/PUXtR9fo1r — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 5, 2024

También reafirmó que cambiaría el modelo prohibicionista sobre el uso de drogas, que ha criminalizado a jóvenes y encarcelado a personas en situación de vulnerabilidad sin disminuir la violencia.

“Las drogas no se combaten prohibiendolas, eso es una falsa salida. La gente no deja de fumarlas, la gente no deja de consumirlas, se combate con regulación, con la información”, sostuvo.

La apuesta de Álvarez Máynez es implementar una “regulación inteligente” que permita obtener ingresos fiscales.

“Como el gobierno cobra impuestos por el tabaco, por el alcohol, así debería de ser con el resto de las sustancias” explicó.