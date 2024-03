Organizaciones buscan que candidatos firmen decálogo de compromisos por el agua

“Para resolver un problema hay que reconocer que lo tenemos, no cometamos el error de politizar el tema del agua, el agua no tiene color, no tiene ideología, no tiene partido, tiene necesidades y hay que atenderlas, con ideas y no solo con discursos”, apuntó.

Eduardo Vázquez Herrera, director de la asociación civil Agua Capital, dijo que, según estudios de los 653 acuíferos que existen en el país, 157 presentan una situación de sobreexplotación, producto de un incremento en la demanda de agua, sobre todo en las ciudades.

“El año pasado estábamos hablando que Monterrey tenía problemas severos por falta de agua, hace dos años de Chihuahua, en otros momentos de Baja California. Algo que debemos comprender que es del presente y sucederán de manera recurrente y por eso debemos tener soluciones de largo plazo”, apuntó.

Por su parte, José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, advirtió que gane quien gane las elecciones a nivel federal o local, se va a enfrentar a una crisis del agua, por lo que consideró necesario que este decálogo sea parte de sus estrategias y planes de trabajo.

“Tenemos que generar soluciones para que podamos convivir, la ciudadanía, la industria y el campo” dijo.

Entre las organizaciones convocantes a la firma del decálogo de compromisos por el agua están: Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México, Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS), Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua (AMINCA), Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), Consejo Consultivo del Agua (CCA), Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el Consejo de la Comunicación y el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).