Xóchitl Gálvez: "Me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos"

“Escuché un fragmento de la entrevista de Claudia (Sheinbaum), que cuando le preguntan el tema de seguridad dijo: ‘es que Calderón…’. De una vez se los digo, en materia de seguridad yo no le voy a echar la culpa a Calderón ni a Enrique Peña Nieto y cuando sea presidenta tampoco a Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a hacer responsable de la seguridad de los mexicanos”, dijo.

"Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros, estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos me doy cuenta de lo grave que es la situación, de lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos, a que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar, para ello sí tiene que ser tu prioridad", dijo.

Sin dar muchos detalles, la candidata dijo que la diferencia de sus propuestas con las de Morena es que ella no buscará traer negocios personales a las policías estatales y dejará que los estados decidan dónde y cómo para mejorar su eficacia.

"No le voy a echar la culpa a otros, pero sí se hacer políticas públicas, sí se trabajar y en ese sentido voy a coordinarme con todos los gobernadores y desde ahorita les digo a los gobernadores: conmigo les va a ir bien, hoy les ha ido muy mal porque ni les dan dinero y los obligan a contratar empresas de la Cuarta Tranformación", dijo.