Xóchitl Gálvez propone pacto de civilidad para blindar las elecciones del narco

"Yo insisto que el presidente López Obrador vaya a Estados Unidos y denuncie estos dos casos de supuesta difamación (el reportaje de Propublica y el reportaje de NYT) y que Estados Unidos abra las pruebas a los mexicanos", expresó.

La candidata dijo además que a López Obrador le deberían bastar las acusaciones que existen en su contra, para abrir una investigación y pedir a EU el expediente en el que ambos medios se basaron para publicar dichos reportajes.

"La investigación sí existió y sí por motivos políticos hoy no está vigente, eso no quiere decir que no haya existido, así que los de Morena que ni se emocionen diciendo que no hay nada, sí hubo", expresó.

"La evidencia es brutal, los cercanos al presidente son unos hampones, son unos bandidos, porque no pensar que también pudieron rebasar la raya e involucrarse con la delincuencia organizada, la evidencia ahí está...Cuando se trata de la oposición, el presidente le da credibilidad a los dichos, cuando se trata de su gobierno, de sus familiares y de sus allegados son calumnias, que se investigue y que se haga público", agregó

La aspirante presidencial subrayó que si el presidente López Obrador ha declarado que no va a proteger ni a sus colaboradores ni a su familia, y ha abierto investigaciones por simples declaraciones de personajes, en este caso se debe aplicar lo mismo y el presidente debe ser congruente con sus dichos.

"Yo al presidente le diría: para usted bastaron simples declaraciones de personajes para abrir investigaciones, sea congruente, abra una investigación con el contenido de esa información que se tiene para saber de qué tamaño es la corrupción en su gobierno", apuntó.