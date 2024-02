Más de 100 ciudades se unirán este domingo a la Marcha por la Democracia

La convocatoria

Las 217 organizaciones de la sociedad civil que respaldan ésta convocatoria como el Frente Cívico Nacional, UNE, Sociedad Civil México, Si por México y Poder Ciudadano, han reiterado su llamado a los asistentes portar una prenda rosa, así como a llevar banderas de México, no de partidos políticos.

En el caso de la ciudad de México, se pide a los participantes acudir directamente a la plaza de la Constitución desde las 10:00 hora, por las diferentes rutas que llevan a ese lugar, para evitar los llamados “cuellos de botella”.

Será en punto de las 11:00 horas cuando el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, tomé el micrófono para fijar su postura en torno a esa megamanifestación, a la que incluso ha invitado a través de redes sociales.

“La marcha por la democracia del 18 de febrero, es un nuevo ejercicio para defender públicamente el voto libre, las instituciones de la democracia y a la Constitución como el arreglo político en el que tod@s, a pesar de nuestras diferencias, tenemos cabida”, anotó el en su cuenta de X.

📢 El @IETD_MX convoca: gran concentración ⏰ 10 de la mañana, 🗓️domingo 18 de febrero en el 📌 Zócalo CDMX pic.twitter.com/2oMWSfSUWX — IETD (@IETD_MX) February 17, 2024

A un día del evento masivo que por tercera vez en 15 meses se llevará a cabo en nuestro país y que tiene como antecedentes la defensa del INE –a través de la denominada “marea rosa”- y del Poder Judicial, el académico de la UNAM aclara que la movilización no tiene filiación política, al tiempo que resalta el papel que ha jugado la ciudadanía en defensa de las instituciones autónomas y de la democracia.

Previamente a la participación de Córdova, la activista digital e integrante de la organización del evento, Ana Lucía Medida, leerá un decálogo, en el que se pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador, que “no se meta en la elección.

“Que el presidente de la república nos deje votar en paz, que no se meta en la elección, no más propaganda no al uso abusivo de los programas sociales, que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista (de Morena y su candidata Claudia Sheinbaum”, dijo en entrevista.

Otros llamados a sumarse a la marcha

El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Wolbenderg, también se sumó al llamado de la ciudadanía para que asista este domingo al Zócalo.

Dijo que ante los riesgos a la democracia por la presentación de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente de la República, es necesario que la ciudadanía salga a las calles.

“Ante las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente de la República que pretenden desfigurar nuestro sistema electoral, intervenir al Poder Judicial, desaparecer a los órganos autónomos del estado y hacer que la seguridad pública esté en manos de las fuerzas armadas, es muy importante manifestarse el día domingo. Ojalá los ciudadanos y las ciudadanas asistamos a la defensa de nuestra democracia y de la Constitución”, anotó.

Mañana hay marcha.



119 ciudades, en México y el extranjero, apuntadas.



UNIDAD, DEMOCRACIA y LIBERTAD. #YoSiVoyALaMarcha pic.twitter.com/1RMrbE8JAh — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) February 17, 2024

De acuerdo con los organizadores, al momento han confirmado su participación 119 ciudades de todos los estados, así como 15 del extranjero en 7 países. Por orden alfabético, te decimos algunas de las ciudades en donde la ciudadanía se ha organizado para marchar, además de la CDMX:

-Acapulco, Guerrero/10:00 a.m. Desde el Asta Bandera a la Diana.

-Acayucan, Veracruz/10:00 a.m. Del Parque Juárez a Oficinas Distritales del OPLE.

-Aguascalientes, Ags/11:00 a.m. Del Sindicato Ferrocarrilero a la Plaza de la Patria.

-Atlixco, Puebla/10:00 a.m. De la calle de la Paz al Zócalo

-Campeche, Campeche/10:00 a.m. Parque San Martín.

-Cancún, Quintana Roo/10:30 a.m. Glorieta de “El Ceviche” a explanada del Ayuntamiento.

-Celaya, Guanajuato/11:00 a.m. en la Antiguas instalaciones de la Feria

-Delicias, Chih/10:00 a.m. Del Gimnasio Municipal a la Plaza B. Juárez.

-Durango, Dgo/10:00 a.m. Av. 20 de Nov es. Con Libertad a Plaza de Armas.

-Ensenada, BC/10:00 a.m. Parque Revolución.

-Guadalajara, Jal/10:00 a.m. De la Plaza de Dos Templos a Plaza Juárez.

-Hermosillo, Son/10:00 a.m. De la Plaza Emiliana de Zubeldia a Pabellón Revolución.

-Irapuato, Gto/11:00 a.m. De Monumento a la Bandera a Plaza de Los Fundadores.

-Los Mochis, Sinaloa/10:00 a.m. De Parque Carranza a Plazuela 27 de Sep´tiembre.

-Matamoros, Tamps/10:45 hrs. Plaza Principal

-Navojoa, Sonora/10:00 a.m. Plaza Santa Fe.

-Oaxaca, Oax/10:00 a.m. Del Parque El Llano (Av. B. Juárez) al Zócalo.

-Puerto Vallarta, Jal/10:30 a.m. Del Parque Hidalgo a Arcos del Malecón.

-Reynosa, Tamps/10:00 a.m. De la Plaza Niños Héroes a Plaza Principal.

-Salamanca, Gto/10:00 a.m. Del Jardín Principal a Plaza Niños Héroes (Parroquia Antigua).

-Tampico, Tamps/10:45 a.m. De oficinas del INE a Plaza de Armas.

-Uruapan, Mich/10:00 a.m. De Parque Nacional a Pérgola Municipal.

-Villahermosa, Tabasco/9:30 a.m. De Catedral a Plaza de Armas.

-Xalapa, Ver/10:00 a.m. De Teatro del Estado a Plaza Lerdo.

-Zacatecas, Zac/11:00 a.m. Alameda Trinidad García de la Cadena.