Marcha por nuestra democracia: ruta y hora de la protesta

Hasta el momento se ha confirmado que habrá movilizaciones simultáneas en 92 ciudades del país y 15 ciudades de seis países extranjeros, sobre todo en Estados Unidos, España y Francia, donde viven más connacionales.

Entradas de acceso a la marcha del domingo.

Piden asistir de rosa o blanco

Para desligarse de las fuerzas políticas se optó por pedir a los participantes vestir prendas blancas o rosas, color característico del Instituto Nacional Electoral (la primera movilización convocada por las organizaciones ciudadanas se hizo finales de 2022 para defender a ese instituto).

La marcha se realizó el 13 de noviembre de 2022 en rechazo a la propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B”, que buscaba “desaparecer” al INE. Al movimiento también se le conoció como “marea rosa”.

Asimismo, el 26 de febrero de 2023 se realizó otra movilización también en el contexto de esa reforma electoral.

El próximo 28 de febrero será el tercer encuentro convocado por organizaciones ciudadanas, también en defensa de la democracia, y con vistas a las elecciones del 2 de junio en que se renovará la presidencia, las dos cámaras del Congreso de la Unión y nuevo ejecutivos estatales.

Amado Avendaño, de la organización “Unidos” pidió a los asistentes que no lleven ningún tipo de emblemas partidistas o en referencia a alguna candidatura.

¿Quién será el orador de la marcha del 28 de febrero?

Avendaño recordó que habrá un orador único y será el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello.

Aunque se trata de un personaje que ha sido cuestionado por Morena y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernando Belaunzarán, del Frente Cívico, destacó que los convocantes están "muy orgullosos” de que haya aceptado participar, porque ha encabezado la defensa de la autonomía del INE y la defensa de las instituciones democráticas.

Acudirá además María del Carmen Alanís, expresidenta de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En movilizaciones pasadas participaron el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg; la periodista Beatriz Pagés Rebollar; el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Diaz y el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Narro Robles.

Las demandas de esta movilización se refieren a la libertad para ejercer el voto, dijo Ana Lucía Medina, también organizadora, quien sintetizó la exigencia así: “Que el presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección. No más propaganda. No al abuso de los programas sociales”

“Si el gobierno mete las manos en las elecciones el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el voto no es libre”, agregó.

“La movilización no es partidista. Lo que queremos es que el poder público no se meta en las elecciones. (...) Quienes quieran votar por una u otra candidata que lo hagan. Aquí hay unos que están con una candidata y otros no”, agregó.

“Vamos a defender la democracia porque es nuestro derecho. Queremos que haya democracia pero, no sólo eso, que haya equilibrio de poderes, que haya contrapesos, que la ley sea la ley”, apuntó por su parte Belaunzarán.

¿Quién convoca?

Son 207 organizaciones convocantes, entre ellas Unid@s, Frente Cívico Nacional, UNE, Asociación Nacional Cívica Femenina ((Ancifem), Yo Soy México, Misión Rescate México, Red Ciudadana, Hijos de la MX, México Unido, Laicos Maristas Observatorio Ciudadano y Red Nacional de Mujeres.

Además otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los derechos humanos, actores y líderes vinculados al sector patronal, comercial o filantrópico.